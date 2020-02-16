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Otomobil şarampole yuvarlandı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Otomobil şarampole yuvarlandı
ANKARA'DA şarampole yuvarlanarak hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü A. yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü A. ile yanında bulunan Adem A., araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesiyle gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracın üst kısmını keserek, Şükrü A. ve Adem A.'yı çıkardı. Yaralılar, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Otomobil şarampole yuvarlandı
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