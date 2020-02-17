Bu gençler seri tanımaz

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, 0-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 3. dakikada Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen top yeniden Candeias'ın önünde kaldı.
Candeias'ın şutunda, Marafona gole izin vermedi. 20'de Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 45'te sol yine Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.
ALANYA 10 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI
54'te sağ kanattan gelişen atakta Candeias, topu içeriye ortaladı. Arka bölümdeki Sio'nun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi. 76'da kaleci Nordfeldt'in uzun topunda Sio içeriye ortaladı. Stancu boş pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-1.
82'de Emircan Altıntaş, topu içeriye doğru gönderdi. Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt müdahale ederek bir kez daha gole izin vermedi. Bu arada, maçın 85. dakikasında ev sahibi ekipten Djalma Campos sakatlanarak oyuna devam edemedi. Üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Alanyaspor, kalan bölümde 10 kişiyle mücadele etti.
Başka gol olmayınca Gençlerbirliği, 3 puanı cebihe koydu.