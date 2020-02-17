Bu gençler seri tanımaz

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, 0-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 3. dakikada Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi.Candeias'ın şutunda, Marafona gole izin vermedi. 20'de Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 45'te sol yine Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı.54'te sağ kanattan gelişen atakta Candeias, topu içeriye ortaladı. Arka bölümdeki Sio'nun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.82'de Emircan Altıntaş, topu içeriye doğru gönderdi. Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt müdahale ederek bir kez daha gole izin vermedi.Başka gol olmayınca Gençlerbirliği, 3 puanı cebihe koydu.

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