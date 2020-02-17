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Perde ‘İkinci bir şans’ için açılacak

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Perde ‘İkinci bir şans’ için açılacak
İkıncı bir şansın varlığını, tutkuyla çaba harcayanların hikayesini ve vazgeçmemeyi anlatan "İkinci Bölüm" adlı tiyatro oyunu, Ankara izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ankara Devlet Tiyatrosunun, Neil Simon'un yazdığı, birçok tiyatro topluluğunca sahnelenen "İkinci Bölüm" adlı yeni oyunu, 18 Şubat Salı günü prömiyer yapacak. Devlet Tiyatroları (DT) oyuncularından Ayşe Berna Konur'un ilk yönetmenlik deneyimini sergilediği oyunda, Orhan Özyiğit, Gökçe Yurtsal, Özden Göküz ve Başak Gürdal rol alıyor.
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Perde ‘İkinci bir şans’ için açılacak
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