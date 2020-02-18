Gölbaşı Belediyesi’nden kadınlara el sanatı desteği

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GÖLBAŞI Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik ücretsiz el sanatları kursları için kayıtlar 17 Şubat - 26 Şubat tarihlerinde alınacak. El sanatları kursuna katılan kadınlar, kurs sayesinde hem meslek öğrenecek hem de yaptıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Kursa katılan kadınlar; basit nakış, baskı tasarım, takı tasarım, kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, etamin, iğneli keçe, dar dokuma gibi el sanatlarını öğrenecek.Kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Kursiyer kadınlara öğrendikleri el sanatlarında üretim yapacak, ürettikleri eşyaları satarak, aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Kurslarımızda üretken, sanatkar hanımlar yetişecek" dedi.