Gönüller ‘Sevda Şarkıları’yla şenlendi

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi`nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sevda Şarkıları Konseri`nde Türk Sanat Müziği eserleri koro ve solo olarak seslendirildi. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerine vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Konuk sanatçı Melihat Gülses'in de konuk sanatçı olarak sahne aldığı konserde salonu dolduran vatandaşlar maziye yolculuk yaparak duygusal anlar yaşadı. Konsere katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ne iş yaparsanız yapın, severek yapmanız gerekiyor. Şarkılarımız ve türkülerimiz de sevgiyle, sevdayla, yaşanmışlıklarla yazılmış ve bu güzelliklerle de okunmaktadır. Gönül pasımızı silen bu nağmeler sevgi ile yürekten gelen nağmelerdir. Bu güzel gecede şarkıları severek icra eden, gecemize katılarak bizleri mutlu eden çok değerli sanatçımız Melihat Gülses ve beraberinde birbirinden kıymetli ses sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.