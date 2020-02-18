‘Haydi Sen de Uzat Elini’

KIRIKKALE merkez Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencileri proje kapsamında Van'ın Muradiye ilçesine ulaştırmak amacıyla kırtasiye yardımı toplandı. Yardım kampanyasına, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ile veliler de destek verdi. Toplanan kırtasiye malzemeleri öğrenciler tarafından kolilere yerleştirerek hazır hale getirildi. Koliler daha sonra köy okuluna ulaştırmak amacıyla bir araca yüklendi. Malzemeleri kolilere yerleştiren öğrenciler, projeden büyük mutluluk yaşadığını belirtti. 3-4 senelik kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri gönderdiklerini belirten okul müdürü Mustafa Özbek, "Amacımız çocukların yardımseverlik bilinci. 14 koliye yakın malzeme topladık" dedi. Proje koordinatörü Osman Duran, "Okulumuzdan Van ili Muradiye ilçesi Uluşar Zincirli İlkokulu'ndaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduk. Tüm velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çalıştık. Bunun dışında esnaflarımızdan yardım aldık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz canla başla çalıştı" diye konuştu. Kardeş okulları için düzenledikleri proje kapsamında defter, kitap gibi kırtasiye ihtiyaçlarını kolileyip gönderdiklerini belirten 3. sınıf öğrencisi Sami Tünay, "İnşallah bu gönderdiğimiz eşyalar kardeşlerimize yarar" dedi. Yardımda bulunduğu için mutluluğunu dile getiren 3. sınıf öğrencisi Şeyma Ökten ise " İnşallah arkadaşlarımıza göndermiş olduğumuz malzemeler işlerine yarar. Arkadaşlarımıza desteğimiz dokunmuş olacak" dedi.

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