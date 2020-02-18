İşte Hasan Maden’in yeni hayatı

BUGÜN NELER OLDU

HASAN Maden babaannesini kaybettikten sonra 1.5 yıl sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Yere karton sererek metroda yattı. Mendil satarak harçlığını çıkardı. Parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildi. Ancak 29 yaşındaki Hasan Maden umudunu hiç kaybetmedi.HASAN videoda söyledikleri ile Türkiye'nin kalbine taht kurdu: "Allah beni şu an sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Hayat zor ama yaşamaya değer.MADEN'E Valilik sahip çıktı. Tedaviye alınan Hasan zor süreci atlattı. Hasan'ın son görüntülerini Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından paylaştı. Hasan yeni işi ve evi nedeniyle artık mutlu ve huzurlu. Vali Şahin, "Teşekkürler hayırseverler, teşekkürler Türkiye" mesajını yazdı.