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Kilo aldırmaya çalışmayın, tedaviye yönlendirin

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Kilo aldırmaya çalışmayın, tedaviye yönlendirin
GÜNÜMÜZDE en yaygın görülen 3 yeme bozukluğunun ergenlik döneminde görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre her 100 ergenden 1'inde yeme bozukluğu gelişiyor. Yeme bozukluğu karaciğerde yağlanmadan böbrek yetersizliğine, hipotansiyondan osteoporoza, adetlerin kesilmesinden kalpte ritim bozukluklarına kadar birçok ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarıyor, hatta yaşamı tehdit edebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu tedavinin başarısında ebeveyn desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu süreçte çocuğun zor bir dönemden geçtiğini kabul edin. Size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da, gerçekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacı olduğunu unutmayın" dedi. Peki yeme bozukluğunda tedavinin olumsuz etkilenmemesi için ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken diğer davranışlar neler? Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu ebeveynlerin kaçınmaları gereken davranışları söyle anlatıyor:
Yeme bozukluğunda ergenlerin en büyük kaygıları kilo almak. Dolayısıyla ısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın, bunun yerine tedaviye yönlendirin.
Suçlayıcı ya da yargılayıcı olmaktan kaçının.
Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorum yapmayın.
Yemek, kalori hakkında konuşmayın.
Ayrı zamanlarda sofraya oturmayın.
Yemek sırasında ne yediğine nasıl yediğine çok odaklanmayın.
Yemek sonrasında ayrı yerlere dağılmayın.

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Kilo aldırmaya çalışmayın, tedaviye yönlendirin
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