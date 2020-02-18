Kilo aldırmaya çalışmayın, tedaviye yönlendirin

GÜNÜMÜZDEen yaygın görülen 3yeme bozukluğunun ergenlikdöneminde görülme sıklığıgiderek artıyor. Yapılan araştırmalaragöre her 100 ergenden1'inde yeme bozukluğu gelişiyor.Yeme bozukluğu karaciğerdeyağlanmadan böbrek yetersizliğine,hipotansiyondan osteoporoza,adetlerin kesilmesindenkalpte ritim bozukluklarına kadarbirçok ciddi sağlık problemlerinedavetiye çıkarıyor, hatta yaşamıtehdit edebiliyor. Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Müjgan Alikaşifoğlu tedavininbaşarısında ebeveyn desteğininde büyük önem taşıdığına dikkatçekerek, "Bu süreçte çocuğun zorbir dönemden geçtiğini kabul edin.Size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da,gerçekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacıolduğunu unutmayın" dedi. Peki yemebozukluğundatedavinin olumsuzetkilenmemesi için ebeveynlerindikkat etmeleri gereken diğerdavranışlar neler? Prof. Dr. MüjganAlikaşifoğluebeveynlerinkaçınmalarıgerekendavranışları söyle anlatıyor:Yeme bozukluğunda ergenlerinen büyük kaygıları kilo almak. Dolayısıylaısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın,bunun yerine tedaviye yönlendirin.Suçlayıcı ya da yargılayıcı olmaktan kaçının.Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorumyapmayın.Yemek, kalori hakkında konuşmayın.Ayrı zamanlarda sofraya oturmayın.Yemek sırasında ne yediğine nasıl yediğineçok odaklanmayın.Yemek sonrasında ayrı yerlere dağılmayın.

BUGÜN NELER OLDU