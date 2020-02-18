Kilo aldırmaya çalışmayın, tedaviye yönlendirin

GÜNÜMÜZDE
en yaygın görülen 3
yeme bozukluğunun ergenlik
döneminde görülme sıklığı
giderek artıyor. Yapılan araştırmalara
göre her 100 ergenden
1'inde yeme bozukluğu gelişiyor.
Yeme bozukluğu karaciğerde
yağlanmadan böbrek yetersizliğine,
hipotansiyondan osteoporoza,
adetlerin kesilmesinden
kalpte ritim bozukluklarına kadar
birçok ciddi sağlık problemlerine
davetiye çıkarıyor, hatta yaşamı
tehdit edebiliyor. Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Müjgan Alikaşifoğlu tedavinin
başarısında ebeveyn desteğinin
de büyük önem taşıdığına dikkat
çekerek, "Bu süreçte çocuğun zor
bir dönemden geçtiğini kabul edin.
Size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da,
gerçekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacı
olduğunu unutmayın" dedi. Peki yeme
bozukluğunda
tedavinin olumsuz
etkilenmemesi için ebeveynlerin
dikkat etmeleri gereken diğer
davranışlar neler? Prof. Dr. Müjgan
Alikaşifoğlu
ebeveynlerin
kaçınmaları
gereken
davranışları söyle anlatıyor:
Yeme bozukluğunda ergenlerin
en büyük kaygıları kilo almak. Dolayısıyla
ısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın,
bunun yerine tedaviye yönlendirin.
Suçlayıcı ya da yargılayıcı olmaktan kaçının.
Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorum
yapmayın.
Yemek, kalori hakkında konuşmayın.
Ayrı zamanlarda sofraya oturmayın.
Yemek sırasında ne yediğine nasıl yediğine
çok odaklanmayın.
Yemek sonrasında ayrı yerlere dağılmayın.