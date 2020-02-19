65 yaşında hayaline kavuştu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Yastıkta Bir Ömür' etkinliği kapsamında evlilikte yarım asrı geride bırakmış çiftler bir araya geldi. Doğantepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde, düzenlenen programda 15 çift, mutlu evliliğin sırlarını gençlerle paylaşarak genç çiftlere tavsiyede bulundu. Etkinlikte 45 yıl önce gelinlik giymeden evlenen Zilife Ateş'in gelinlik hayali de gerçekleştirildi. Yıllardır hayalini kurduğu gelinliği giyen Ateş'in heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu.Gelinlik giyip muradına erdiğini söyleyen Ateş, "Bizim zamanımızda gelinlik yoktu ben de millet giydikçe özeniyordum. Çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi. 45 senelik hayat arkadaşı Bilal Ateş, eşini gelinlik ile görünce çok heyecanlandığını dile getirerek, "O mutlu oldu ya tüm Ankara'yı bana verdi" ifadelerini kullandı. 52 yıldır evli olduğunu söyleyen Nazmiye yıldırım, "Saygı olmayan yerde sevgi de olmaz. Her şeyin başı sabırdır" diye konuştu. Görücü usulü ile evlenen Ali Küçükgöz ve Fatma Küçükgöz çifti, 49 senelik evli olduklarını kaydederek gençlere, birbirlerine karşı saygılı ve sevgili olmaları tavsiyesinde bulundular.Yurdagül Ramazan, 12 Eylül darbe zamanında evlendiklerini söyleyerek, "Birbirimizi görmeden görücü usulü evlendik. Şimdiki gençler sabretmeyi bilmiyorlar. Maddi bütün imkânları var ama basit şeyleri büyütüp sorun yaşıyorlar. Biz gece gaz lambasında nakış işlerdik. Çok yokluk gördük. Şimdiki gençler evde akan suya razı olmuyorlar. Eşler birbirlerinin açığını örtmeli eksiklerini gidermeli. Geçim ancak öyle olur. Gece gibi örtücü olman lazım. Yeri gelince görmezden geleceksin" ifadelerini kullandı.GENÇLERE görücü usulü evliliği tavsiye eden Bilal Dibek, "42 yıldır evliyim görücü usulü evlendim. Ben eşimi nişan alışverişinde tanıdım. Flört edip evlenenlerin yüzde 85 i boşanıyor. Görücü usulü evlilikler daha kalıcı oluyor. Flört ederken başka yüzlerini gösteriyorlar evlenince karşı taraf o gördüğünü bulamıyor başka bir yüzüyle karşılaşıyor. Üyelerin evlilik hikâyelerinin ardından pasta kesimi ve o döneme ait resim ve çeyizler sergilenerek etkinliğin kapanışı yapıldı.

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