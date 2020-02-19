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’nın bağımsızlığı ’yi aydınlattı

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Kosova’nın bağımsızlığı Atakule’yi aydınlattı
BAŞKENTIN simgelerinden Atakule, Güneydoğu Avrupa ülkesi Kosova'nın bağımsızlığı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Atakule, 17 Şubat Kosova'nın bağımsızlığı için renkli ışıklara büründü. Kulenin dönen kısımlarına Türkçe ve İngilizce "Bağımsız Kosova Cumhuriyeti" yazıldı ve Türkiye ile Kosova bayrakları beraber gösterildi. İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de önceki gün Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlığı Türkiye ve diğer birçok ülke tarafından hemen tanınan Kosova bugün 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor.
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Kosova’nın bağımsızlığı Atakule’yi aydınlattı
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