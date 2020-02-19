NBA’deki yıldızlarımız yok ama Ankaralılar var!

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde cuma günü Hollanda ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Melih Mahmutoğlu, Ankaralı sporseverleri cuma günü maça davet ederek,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlıların forveti Metin Türen ise Ankara'daki karşılaşmada atmosferin coşkulu olacağını söyledi. Metin Türen, "Ev sahibi olduğumuz için bunun avantajını kullanmamız lazım. Daha önce de oynadık zaten Ankara seyircisi önünde. Türk Telekom'a gelmeden önce de burada oynamıştım milli maçları Dünya Kupası elemesinde. Buranın çok güzel bir atmosferi oluyor. Ankara seyircisi milli takım geldiği zaman daha çok coşkulu oluyor. İnşallah onlar yine salonu dolduracaktır. Onlara yakışır bir şekilde mücadele etmek istiyoruz" dedi.

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