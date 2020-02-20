Cezaevi’nde 153 ton atık geri dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca çalışma yapıldı. Proje, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Haziran 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Cezaevinden toplanan kağıt, karton, plastik ve metal atıklar, atık toplama ve ayrıştırma tesislerine gönderildi. Bu tesislerde 153 ton kağıt, plastik, metal ve karton atığın geri dönüşümü sağlandı. Kağıt ve karton atıkların geri dönüştürülmesiyle 1207 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Plastik atıkların geri dönüşümüyle 587 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. "Kompost Üretim Atölyesinde" ise bitki atıklarından 3 ton gübre üretildi.Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisleri'nin ilk olarak tüm kampüs ceza infaz kurumlarında hayata geçirilmesinin planlandığını, daha sonra bu tesislerin tüm kurumlarda yaygınlaştırılacağını söyledi. İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde yapımı devam tesisin bitme aşamasına geldiğini ifade eden Atan, bu tesisin de kısa sürede faaliyete geçirileceğini bildirdi. Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisleri'nde hükümlülerin çalıştığını hatırlatan Atan, "Sıfır Atık Projesi'ne destek verilmektedir. Ayrıca tesislerde çalışan hükümlülerimiz hem çevre bilincine sahip olmakta hem de bu konuda meslek eğitimi almaktadır" dedi.

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