‘Üniversite kapılarını bize de açın’

YÜZMEDE birincilik madalyaları olan down sendromlu Berkay Orak (19), kendisi ve aynı durumdaki akranlarının üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) düzenleme yapılmasını istiyor.Bu spor dalındaki yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Orak, yarışlardan çok sayıda madalya kazandı. Karşısına çıkan tüm engelleri aşmayı başararak geçen yıl liseden mezun olan Orak, iki oturumuna da katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yanlışlıkla bütün sorulara işaretleme yapınca baraj puanını geçemedi.Down sendromlu ve otizmli gençlerin üniversite eğitimi almalarının zorluklarına dikkati çeken Orak, YKS önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyor.Orak, "YKS'yi kazanamadım, üniversiteye giremedim. Üniversitede antrenörlük okumak, çocuklara eğitim vermek istiyorum. Üniversiteye girişteki engellerimizin kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Berkay'ın babası ve yüzme antrenörü Özkan Orak da oğullarının mutlu ve sağlıklı bir çocuk olması için devamlı mücadele ettiklerini dile getirdi. Orak, "Berkay, geçen sene düzenlenen YKS'nin iki oturumuna da katıldı. Oturumlar 3 saate yakın sürüyor. YKS'de ne sorulduysa Berkay da cevaplamaya çalıştı. 62 doğrusu var ama yanlışları doğruları götürdüğü, temel puanı olmadığı için bir yere yerleşme şansımız olmadı. İnanıyorum ki bu durumdaki çocuklar için de düzenlemeler olacak."

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