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Yenilenen çıraklık atölyesi törenle açıldı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Yenilenen çıraklık atölyesi törenle açıldı
AHI EVRAN Mesleki Eğitim Merkezi Çıraklık Atölyesi, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) destekleriyle yenilendi. Atölyenin açılışını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak olan öğrencilerin bilgisini pratiğe aktararak gelişmelerini ve hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi. Altındağ'da 1987 yılında eğitim vermeye başlayan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi'nin Ankara'nın nadir çıraklık eğitimi veren kurumlarından olduğunu dile getiren Baran, "Yüzyıllardır Ankara'nın bu bölgesinde ticaretin usta-çırak ilişkisi ile geliştiği Ahilik geleneğini bugünün okul sıralarındaki gençler sürdürecek" diye konuştu.
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Yenilenen çıraklık atölyesi törenle açıldı
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