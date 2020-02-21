12 dev adam açılışı Ankara’da yapıyor

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak.Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardındanilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Şehmus Hazer, Ankara seyircisinden övgüyle bahsetti: "Başkent seyircisi milli takımımızı her zaman destekliyor. Çıkabilirsem ilk kez onların karşısında olacağım.