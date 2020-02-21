12 dev adam açılışı Ankara’da yapıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında,
ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
HAZER: SEYİRCİ İNANILMAZ
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Şehmus Hazer, Ankara seyircisinden övgüyle bahsetti: "Başkent seyircisi milli takımımızı her zaman destekliyor. Çıkabilirsem ilk kez onların karşısında olacağım. Daha önce televizyonda bayağı izledim, milli takımımızı inanılmaz bir enerjiyle, coşkuyla destekliyorlar. Yine aynı şekilde destekleyeceklerini düşünüyorum."