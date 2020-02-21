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Başkan’dan tedavi gören hastalara moral ziyareti

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Başkan’dan tedavi gören hastalara moral ziyareti
ERIŞ Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Serhat Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmayan Oğuz, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, "Göreve başladığımız günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz" dedi.
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Başkan’dan tedavi gören hastalara moral ziyareti
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