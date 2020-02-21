‘Kudüs bizim inancımız’

MAMAK Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u 'Kudüs Davamız' başlıklı konferansıyla Mamak'ta ağırladı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahid Yanılmaz, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kudüs'ün kendileri için siyasi bir konu olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kudüs bizim için inancımızın, bilincimizin, dünyaya bakışımızın ve insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir" dedi.Kurtulmuş, sözde barış planının ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir inanç, bilinç, tarihsel şuur, milletin ve ümmetin beka meselesi olarak görüldüğünü ve "Kudüs kırmızı çizgimizdir" şeklinde dile getirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: Bu plan asla ve asla uygulama imkânı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistinliler kazanacak. Şuurla, samimiyetle, gayretle neyi niçin istediğimizi ve neye karşı çıktığımızı bilerek bizler sözümüze devam edeceğiz. Filistin davası hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Dünyanın her yerinde Filistin davasına sahip çıkan 100 milyonlarca Müslüman ve 100 milyonlarca iyi niyetli, hakkaniyet ve adalet sahibi insan vardır."KUDÜS'ÜN herkesi ortak davası olduğunun altını çizerek, dünyada Kudüs davasını savunan tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kudüs davasını, sadece Filistinlilerin davası olarak görmek, Kudüs davasına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Kendi ülkelerinde köle rejimine tabi tutulan Filistinli Müslümanlar tüm dünyanın gözü önünde ve dünya mahkemelerinin aldığı men edici kararlara rağmen, İsrail'in nefret dolu zulmüne uğramaktadır. Kudüs ve Filistin konusunda sesini çıkartabilen tek ülke Türkiye, tek lider de Cumhurbaşkanımızdır" dedi. Programın sonunda Numan Kurtulmuş ve Murat Köse, kongre merkezinde sergilenen Kudüs konulu sergiyi gezdi.

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