Naci Ağbal’dan OSB’ye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞIStrateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ASO 2. OSB'yi ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi, bazı üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı. Önce OSB Toplantı salonunda sanayicilere hitap eden Ağbal ardından soruları yanıtladı daha sonra iki sanayi işletmesini ziyaret etti ve işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Konuşmaların ardından Ağbal, sanayicilerin sorunlarını dinledi ve bölgede yer alan bazı fabrikaları ziyaret ederek bilgi aldı.