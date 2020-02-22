Koca kalplı minik öğrenciler

Kahramankazan İmrendi İlkokulu ve Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Kendileri minik yürekleri kocaman olan öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan hayvanlar için harçlıklarını biriktirerek kuru mama ve yem aldı.Öğrenciler, merkezde minik köpeklerle bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Aldığımız mama ve yemleri burada dostlarımıza verdik. Can dostlarımızı çok seviyoruz. Onlara burada çok iyi bakan belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir davranış sergileyen öğrencileri kutladığını belirterek, "Kendileri minik ama kocaman kalplere sahip olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu davranışlarıyla hepimize örnek oldular" dedi. Oğuz, "Merkezimiz, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Uzman veteriner ve personeller görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor" diye konuştu.OĞUZ ayrıca, bir de çağrı da bulunarak, "Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU