Bakan Kasapoğlu’ndan Bursalı taraftara ‘Geçmiş olsun’ telefonu

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.