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’ndan Bursalı taraftara ‘Geçmiş olsun’ telefonu

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu’ndan Bursalı taraftara ‘Geçmiş olsun’ telefonu
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erzurum'a giderken kaza geçiren Bursasporlu taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarından Sedat Yıldız ile telefonda görüşerek, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan Bursalı taraftara ‘Geçmiş olsun’ telefonu
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