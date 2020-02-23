Kırıkkale’de özel öğrencilere iki anlamlı proje

KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

KIRIKKALE'DE özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan "Engelsiz Gülüşler" projesi ile "Engelsiz Üniversite Buluşmaları" için imzalar atıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarındaki öğrenciler için hazırlanan "Engelsiz Gülüşler" projesi ile "Engelsiz Üniversite Buluşmaları" projesi çerçevesinde protokol imzaladı. Törende konuşan Vali Sezer, özel çocukların gülümsemesinin, onlardaki gelişimin ailelerinin sevinci her şeye değeceğini ifade ederek özverili ailelerin yükünü toplum olarak paylaşarak yüklerini bir nebzede olsun hafifletilmesi gerektiğini ve bu yönde atılan tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi.