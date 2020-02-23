Pazarcı esnafına eğitim sertifikası

ALTINDAĞLI pazar esnafı etkili iletişim, stres yönetimi ve beden dili konularında eğitim seminerine katıldı. 5 gün süren eğitim seminerini tamamlayan pazar esnafları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da katıldı. Sertifika törenin ardından, pazar esnafları Başkan Balcı ile birlikte Ali Ersoy Semt Pazarı'na giderek, aldıkları eğitimi gözler önüne serdi.Eğitim seminerinin son gününde, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik tarafından verilen son dersi başarıyla tamamlayan yaklaşık 500 pazar esnafı, Şair Baki Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Törende ilk olarak hep birlikte "Ahilik duası" edildi. Ardından söz alan Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya pazar esnafına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ayhan, "Daha 1 sene olmadı göreve geleli, başkanımız sağ olsun, pazar yerlerimiz çiçek gibi oldu. Sayesinde ilim, irfan öğrendik. Pazarlarımız güzel olunca müşteri daha çok geliyor, pazarcımız daha çok kazanıyor. Altındağ nasıl eski Altındağ değilse, pazarcımız da eski pazarcı değil Çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun" dedi.

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