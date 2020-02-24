Kupon dolandırıcılarına hapis

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

SOSYALmedyadan "uzman bahis danışmanlığı" adı altında garanti vadederek iddaa kuponu satan 2 sanığa Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 7 bin 300 lira adli para cezası, diğerine ise 1 yıl 3 ay hapis ile 6 bin lira adli para cezası verdi. Müşteki Kenan D, zararının karşılandığını ve hak edenlerinin cezasını aldığını söyledi. Kenan D, "Dava açmasaydım insanları dolandırmaya devam edeceklerdi. Bu işin peşini o yüzden bırakmadım. Sonunda zararım da karşılandı. Hak yerini buldu" dedi.