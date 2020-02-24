Ömer Üründül: Düğümü çözen adam

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

KRITIK Ankara derbisini Gençlerbirliği hak ederek kazandı. Rakibine göre çok fazla kolektif üstünlüklerinin olması sayesinde oyunu 90 dakika domine eden taraf oldular.Ama Sio'nun çok güzel kafa golü ile işi çözdüler. G.Birliği'nin en önemli taktik artısı geçen hafta F.Bahçe'nin yaptığı büyük hataya düşmemeleriydi. Defans bloğu çizgi halinde hiç arkasında genişlik bırakmadı.Ankaragücü'nün seyrek ataklarını tehlikeye dönüşmesini engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi ilerdeki Rodrigues'in çok dağınık bencil anlayışıydı.