Ömer Üründül: Düğümü çözen adam

KRITIK Ankara derbisini Gençlerbirliği hak ederek kazandı. Rakibine göre çok fazla kolektif üstünlüklerinin olması sayesinde oyunu 90 dakika domine eden taraf oldular. Sürekli gol arayışı içindeydiler. Ama Ankaragücü de baskı altında olmasına rağmen iyi yerleşimli alan savunması uyguladı. Bu nedenle Gençlerbirliği pozisyon zenginliği sağlayamadı.
Ama Sio'nun çok güzel kafa golü ile işi çözdüler. G.Birliği'nin en önemli taktik artısı geçen hafta F.Bahçe'nin yaptığı büyük hataya düşmemeleriydi. Defans bloğu çizgi halinde hiç arkasında genişlik bırakmadı. Bu da maçın en kilit noktasıydı. Hemen hemen hiç pozisyon vermediler.
Ankaragücü'nün seyrek ataklarını tehlikeye dönüşmesini engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi ilerdeki Rodrigues'in çok dağınık bencil anlayışıydı.