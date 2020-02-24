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Tasarruf etmiş olacağız

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Tasarruf etmiş olacağız
BAŞKAN Serhat Oğuz, kurulum çalışmaları süren seranın Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "En kısa sürede seramızı faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece hem kendi bitki ve çiçeklerimizi üretmiş olacağız hem de bunları dışarıdan satın almamış olacağız. Bu kapsamda önemli bir tasarruf yapmış olacağız. Ayrıca seramızın ısıtılmasında da yine kendi termal suyumuzu kullanarak ayrıca bir tasarruf kalemi daha oluşturmuş olacağız. Kahramankazan'a ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha faydalı olma noktasında tasarruf çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz" dedi.
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