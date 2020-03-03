Araç hırsızlarının en çok başvurduğu 5 yöntem

Türkıye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, araç hırsızlarının en sık başvurduğu yöntemleri ve bu yöntemlerden nasıl korunulacağını açıkladı.Hırsızların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan aracı çekici aracıyla çekmek, hırsızlar için en kolay yollardan biri. Ele geçirdiği çekici aracıyla birden fazla aracı gün içerisinde çalan hırsızlar, bu yöntemle işlerini pratikleştiriyor. Eğer aracınızın çekildiğini görüyorsanız, müdahele etmekten çekinmeyin. Çünkü yasal olarak araç sahibi aracın yanına geldiği anda araç çekilme işlemi sadece cezaya dönüşüyor. Aracınızı çeken hırsızlar ise, çekicinin plakası ve araç marka-modeli alınarak hemen polisle iletişime geçilmeli.Hemen hemen çoğu araç sahibinin yaptığı hatalardan biri de kısa işleri için duraksadığında aracını kilitlememek. Bu dikkatsizlik, ATM yakınlarında araç sahiplerini izleyen hırsızlar için bir davetiye olup, kullandığınız aracı ele geçirme fırsatı vermekte. Hemen halledilmesi düşünülen işlerde dahi camların kontrol edilmesi ve aracın kilitlenmesi unutulmamalı.Hırsızların araç çalma taktiklerinden biri olan çarp-çal taktiği, özellikle organize şekilde iş yapan hırsızlar arasında kullanılan bir taktik. Hırsızlar, araç sürücüsünü araçtan çıkarmak için küçük çaplı kaza yaratır ve olay karşısında dikkati dağılan sürücünün araçtan çıkması beklenir. Araçtan çıkan sürücü anahtarını kontakta unutup, aracı kilitlememiş ise gruptaki bir başka hırsız aracı çalar. Dolayısıyla küçük trafik kazalarında oldukça dikkatli olunmalıdır.Özellikle yoğun ve kalabalık alanlarda pusuda bekleyen araç hırsızları, otopark, AVM, hastane ve market gibi sosyal kullanım alanlarında görevli rolü yaparak aracınızı ele geçirebilir. Görevli kişiden anormal davranışlar ve resmi olmayan bir izlenim seziliyorsa, mutlaka dikkatli olunmalı.Hırsızların akıl almaz yöntemlerinden biri de otopark, otoservis, araç yıkama ve araç bakım istasyonlarına bırakılan araçlardan orijinal anahtarları çalarak kopyasını çıkarma yöntemidir. Orijinal anahtarı yerine bırakarak sürücüyü takip eden hırsızlar, imkan bulduğunda kopya anahtarla aracı çalar.

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