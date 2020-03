Aşırı tüketilen C vitamini sorun olabilir

Koronavirüsten korunmak amacıyla bu süreçte gereğinden fazla tüketilen C vitamininin, özellikle aşırı aktif mesaneye bağlı sıkışma tipinde idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerde sorun yaratabileceğini belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Bu dönemde acil olmadıkça evden çıkılmamalı. İdrar kaçırma problemi yaşayan ileri yaştaki kişilerin hekime başvurana kadar mesane pedlerini kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu. Prof. Dr. Tufan Tarcan, Vücudun ihtiyacından fazla alınan C vitamini, bağışıklık sistemine ekstra fayda getirmez. Zaten vücudumuz fazla C vitaminini depolamıyor ve idrar yoluyla dışarı atıyor. C vitamini vücuttan atılırken idrarı daha asidik hale getiriyor. Bu da özellikle aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı / interstisyel sistit tanılı hastalarda şikayetlerin alevlenmesine neden oluyor" dedi. Özellikle idrar kaçırma problemi yaşayanların C vitamini tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Eğer siz doğal besinlerle C vitamini alıyorsanız ve kronik bir hastalığınız yoksa, ekstra C vitamini almanıza da gerek yok. Bu klinik çalışmalarla ispatlanmış bir bilgi. Doktor önerisi olmadan, kendi kendimize ekstradan C vitamini almamıza gerek yok. Doğal ve dengeli beslenen, sağlıklı bir insan da eğer sebzesini, meyvesini yeteri kadar tüketiyorsa zaten C vitamini eksikliği olmaz. Dolayısıyla sağlıklı bireyler için kesinlikle ekstra C vitamini almayı önermiyoruz." diye konuştu. İdrar kaçıranlar ve mesane ağrısı sendromu olanlar C vitamini tüketirken dikkat etmeliler.

