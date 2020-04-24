Başkentte 23 Nisan coşkusu

TÜRKIYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla Ankara'yı temsil eden spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarda milli egemenliğe vurgu yaptı.
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT:
"Gazi Atatürk
liderliğindeki
milletimizin
irade ve gücünün
en büyük
dönüm noktası
olan TBMM'nin
açılışının 100.
Yıl dönümünü
büyük bir coşkuyla
kutluyoruz.
Kahramanlıklarla
dolu bu şanlı tarih çocuklarımıza
da ışık olacaktır."
GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI MURAT CAVCAV:
"Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır.
KEÇİÖRENGÜCÜ BAŞKANI SEDAT TAHİROĞLU: "
Bu salgın günlerinde, iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan 23 Nisan
coşkusunu her ne olursa olsun ve nerede olursak olalım, bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşamak ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma bilincini çocuklarımıza anlatmak görevimizdir."
OSMANLISPOR BAŞKANI SADIK DİK
: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, milletin iradesini kendisinin
tayin
ettiği TBMM
'nin
kuruluş gününü,
ülkemizin
teminatı
ve geleceğimiz
olan
çocuklara da
bayram olarak
armağan
etmiştir.
TBMM'nin
100. Kuruluş Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
'nı
kutlarız."