Başkentte 23 Nisan coşkusu

TÜRKIYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla Ankara'yı temsil eden spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarda milli egemenliğe vurgu yaptı.liderliğindekimilletimizinirade ve gücününen büyükdönüm noktasıolan TBMM'ninaçılışının 100.Yıl dönümünübüyük bir coşkuylakutluyoruz.Kahramanlıklarladolu bu şanlı tarih çocuklarımızada ışık olacaktır.""Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır.Bu salgın günlerinde, iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyancoşkusunu her ne olursa olsun ve nerede olursak olalım, bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşamak ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma bilincini çocuklarımıza anlatmak görevimizdir.": ", milletin iradesini kendisinintayinettiği'ninkuruluş gününü,ülkemizinteminatıve geleceğimizolançocuklara dabayram olarakarmağanetmiştir.TBMM'nin'nıkutlarız."