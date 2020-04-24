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Başkentte coşkusu

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Başkentte 23 Nisan coşkusu
TÜRKIYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla Ankara'yı temsil eden spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarda milli egemenliğe vurgu yaptı.
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT: "Gazi Atatürk liderliğindeki milletimizin irade ve gücünün en büyük dönüm noktası olan TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih çocuklarımıza da ışık olacaktır."

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI MURAT CAVCAV:
"Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır.

KEÇİÖRENGÜCÜ BAŞKANI SEDAT TAHİROĞLU: "Bu salgın günlerinde, iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan 23 Nisan coşkusunu her ne olursa olsun ve nerede olursak olalım, bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşamak ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma bilincini çocuklarımıza anlatmak görevimizdir."

OSMANLISPOR BAŞKANI SADIK DİK: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin iradesini kendisinin tayin ettiği TBMM'nin kuruluş gününü, ülkemizin teminatı ve geleceğimiz olan çocuklara da bayram olarak armağan etmiştir. TBMM'nin 100. Kuruluş Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."

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Başkentte 23 Nisan coşkusu
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