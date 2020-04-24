Mansur Yavaş’ın iddiası ve söylemleri birbirini tutmuyor

ANKARABüyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, önceki gün hakkında çıkan fahiş maaş haberleri, adrese teslim verilen ihaleler sebebiyle istifa etmesinin üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ünal, seçim öncesi belediye şirketlerinin iyi yönetilmediğini, bunlara neşter vurulacağını söyleyen Yavaş'a seslendi: "İnsanı iddiasından vururlar."AK Parti'li Ünal, "İnsanı iddiasından vururlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, mesnetsiz şekilde önceki dönemde Belediye Şirketlerinin iyi yönetilememiş olduğunu söylüyordu. Devraldığı günden bu yana Halk Ekmek'te kavga bitmiyor. Göreve getirdiği 2. genel müdür de istifa etti. Mansur Başkan seçim öncesinden bu yana her fırsatta belediye şirketlerinin iyi yönetilmediğini, genel müdürlerin maaşlarının yüksek olduğundan bahisle kendisinin devralması halinde bu işlere neşter vuracağını, çok uygun fiyatlarla Ankaralılara ürün tedarik edeceğini söyleyip durdu. Buna rağmen Mansur Yavaş'ın söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor. Belediye Şirketleri 8-10 ayda yönetilemez hale geldi" dedi. Ünal, şirketlerin kötü yönetiminin sebeplerinin, aşırı yeni işçi alımı, şirketlerin üst yönetimlerinin kendi aralarındaki iktidar kavgaları ve ihalelerdeki usulsüzlükler olduğunu söyledi.