Yörükler hizmet beklıyor

Çekmeyen cep telefonları mahallenin sorunları arasında. Bir de elektrik kesintisi var. Günde 2-3 kez kesiliyor. Kesintiler mahalleliyi canından bezdirdiMuhtarlar anlatıyor söyleşimizin on birinci konuğu Polatlı'daki Yağcıoğlu Mahallesi. Mahalle Yörük Türkmenlerinden oluşuyor. Mahalleli Yörük Türkmen geleneğini yaşatmak istiyor. Mahalle muhtarı 32 yaşındaki Tuncay Su. Muhtar Su, evli iki çocuk babası. Çiftçi olan muhtar aynı zamanda üniversitede okuyor. Yağcıoğlu Mahallesi'nde doğmuş büyümüş. Mahallenin sorunlarını çözmek için seçime girmiş.İlk kez muhtar seçilen Tuncay Su, aktif olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. İnsanlara yardım etmeye ve mahallesine faydalı olacak projelere meraklı. Kayınbabası da farklı bir mahallede muhtar olan Su'nun en büyük destekçisi eşi. Genç muhtar idealleri ve projelerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Tuncay Su Polatlı'nın en genç muhtarı. Muhtar Su, koronavirüs nedeniyle mahallesini görüntülü arama ile SABAH Ankara okurlarına anlattı:Ankara'ya 139, Polatlı'ya 68 km uzaklıktaki Yağcıoğlu köyü 66 yıllık. Köy, 2014'te mahalle statüsüne geçti. Mahalle Anadolu'nun ortasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yörüklerden oluşan bir mahalle. Mahallenin nüfusu 263. Kış aylarında mahalle halkı genelde Polatlı'daki evlerine gidiyor. Mahallede, arpa, buğday, kimyon, mercimek ve nohut üretimi yapılıyor. Aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılık ile uğraşanlar da var. Mahallede yabancı kimse yok. 1954'te Antalya'dan göçen Yörüklerin torunları oturuyor bu mahallede. Herkes birbiri ile akraba. Mahallede aynı isim soy ismi taşıyan çok sayıda kişi var.Yağcıoğlu Mahallesi coğrafi konumu dolayısıyla şehir merkezine uzak olsa da bölgesinde birçok imkânı bünyesinde bulunduruyor. Mahallede Toprak Mahsülleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Binası, Süt Soğuk Hava Deposu, Araç Tartım İstasyonu, Petrol İstasyonu ve sağlık ocağı var. Ankara'nın tek Yörük Türkmen şölenlerine ev sahipliği yapıyor. Şölene her yöreden binlerce misafir katılıyor.17 Ağustos 2019'da yaşanan sel felaketi sonrası DSİ ile yaptıkları ortak çalışma sonrası aynı maddi kaybın yaşanmaması adına 2000 metreküp hafriyat ve kanal çalışması yapıldı. Fakat yollar sel sonrası kum ve çakıllarla doldu. Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yollar da dahil olmak üzere yollar bozuk. Mahalle içi ara yolların durumu da içler acısı. Neredeyse her gün kaza tehlikesi var. Konu Büyükşehir'e ve Polatlı Belediyesi'ne iletilmiş projeye alındı denilmesine rağmen çalışma yapılmamış. Muhtar belediyelerin ilgili olduklarını fakat faaliyete gelince yavaş kaldıklarını söyledi. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce daha etkin çözümler beklediklerini ifade etti.Mahallenin bir diğer büyük sorunu ise bir türlü çözüme kavuşmayan elektrik kesintileri. Gün içinde 2-3 kez yaşanan kesintiler hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer sorunun yakında çözüleceğini söylemesine rağmen değişen bir şey yok. Bir diğer sorun ise çekmeyen telefonlar. Muhtar bir GSM operatörü ile anlaştı mahalleye sabit hat, internet alt yapısı ve baz istasyonu kurdurdu. O operatör dışındaki telefonlar mahallede çekmiyor. Mahallenin emektar okulu 15 yıldır faaliyette değil.Atıl olan okulu mülkiyeti devlette olmak kaydıyla değerlendirmek istiyorlar. Restore etmeyi hayal ediyorlar. Sosyal bir tesis haline dönüştürebilmek için tahsisini istiyorlar.MUHTAR Su koronavirüs ile mücadele faaliyetleri hakkında ise şöyle konuştu: Koronavirüsten sonra Büyükşehirden dezenfekte yapmalarını talep ettik değerlendirilmeye alınacak denildi. Polatlı Belediyesi ertesi gün tüm mahalleyi dezenfekte etti. Mahalle sakinlerim başta olmak üzere herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Biz sizler için dışardayız siz evde kalın diyorum.Acilen bozuk yollar yapılsın.Elektrik kesintileri bitsin.Cep telefonları çekmiyor. Baz istasyonu kurulsun.Atıl köy okulunun kütüphane, müze ve sosyal faaliyet alanına çevrilsin.Boş duran basketbol sahasına futbol sahası yapılsın.Bekçi verilsin.Hayvan yıkama havuzu yapılsın.Mahalle konağı inşa edilsin.Yörük Türkmen müzesi kurulsun.