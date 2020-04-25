Karantinadaki köyde 23 Nisan kutlaması

KIRIKKALE'NINDelice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, 8 Nisan günü Koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında karantinaya alınan köydeki çocuklar da unutulmadı. Evlerinden dışarı çıkamayan çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Ekip araçları Türk bayrakları ile donatılıp balonlarla süslendi. Daha sonra çocuk şarkıları eşliğinde köy yollarında tur atıldı.