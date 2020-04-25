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‘Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor’

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
‘Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor’
Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, koronavirüsün obez bireylerde daha ağır geçtiğine dair verilerin olduğunu bildirdi. İlk verilerin Çin'den geldiğini ve riskin normal insanlara göre obez bireylerde 2,5 kat daha yüksek olduğunun görüldüğünü kaydeden İmamoğlu, "Obezitesi olan bireylerde risk aslında birkaç nedenden dolayı daha yüksek. Bunlardan ilki, obezitesi olan bireylerin zaten akciğer kapasitesi daha sıkıntılı oluyor. Bireyin zaten böyle bir de sıkıntısı varsa bu virüsle birlikte sorunu bir tık daha üst seviyede yaşayabiliyor. Obezitesi olan bireylerin klinik tablolarına baktığımızda eşlik eden birçok hastalık görebiliyoruz. Tansiyon, şeker gibi bir takım klinik tablolar da duruma eşlik ediyor. Bu eşlik eden tablolar olduğunda da kişi aslında daha fazla ilaç kullanıyor oluyor ve metabolizması da zaten bu anlamda daha sıkıntılı bir hal alıyor. Covid- 19 gibi virüs de bünyeye eklenince bunu ağır geçirme riskleri daha da artabiliyor" ifadelerini kullandı.

'EVDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'
İmamoğlu, "Bir bireyin obezitesi varsa, biz çoğunlukla bununla birlikte genelde vitamin ve mineral eksikliklerini de görüyoruz. Evde kalmak, sosyal mesafeye dikkat etmek aynı şekilde bu insanlar için de ayrıca çok önemli" dedi.

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‘Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor’
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