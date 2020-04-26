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Çöp konteynırlarına dezenfektanlı temizlik

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Çöp konteynırlarına dezenfektanlı temizlik
KIZILCAHAMAM Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle çöp konteynırlarının temizliğine daha önem veriyor. İlçede bulunan 671 konteynır, yerinde yıkanıp, temizlendi. Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Temizlik ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynırlar bulunduğu alanları da özel dezenfektan yıkıyor. Başkan Acar, "Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir" dedi. Havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında konteynırların sürekli yıkandığı ve dezenfekte edildiğinin altını çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başkan Acar, "Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynırlarımızı, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri alarak çalışmalarına devam ediyor" dedi.
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Çöp konteynırlarına dezenfektanlı temizlik
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