Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

, Çankaya Akpınar Mahallesi 853'üncü caddede Fatih ve Alev S. çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan Fatih S, iddiaya göre önceki gün eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S, 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti. Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri de gelerek, binanın çevresinde önlem aldı. Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdi. Fatih S, polis ve eşi tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.