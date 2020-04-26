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Hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

Başkanı da ilçedeki koronavirüs günlerinde bir yandan maske ve dezenfektan dağıtıyor bir yandan da proje ve hizmet çalışmalarını devam ettiriyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda takılması zorunlu hale getirilen hijyen maskelerinin üretim ve dağıtımını hızla sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da ilçedeki koronavirüs günlerinde bir yandan maske ve dezenfektan dağıtıyor bir yandan da proje ve hizmet çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Başkan Altınok, "Koronavirüsle mücadele kapsamında ürettiğimiz maske ve dezenfektanlarımızı gece gündüz dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120 binden fazla maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir yandan da mahallelerimizde denetimlerimizi sürdürüyor, vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. "

SOKAKLARIMIZI DENETLİYORUZ"
Keçiörenlilerin maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimlerin artarak devam ettiğini belirten Altınok, "Mahalle, cadde, park ve sokaklarımızda yürüttüğümüz denetimler sırasında maske ve dezenfektan dağıtımımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle makamımız olan sokaklarımızdaki denetimlerimizi yapmaktan da vazgeçmedik. Koronavirüs salgını için belirlenen kurallara uyarak, yine eskiden olduğu gibi gece gündüz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Böylece vatandaşımızın taleplerine kulak vererek hizmet kalitemizi adım adım üst seviyeye çıkarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
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