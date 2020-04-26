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Yenimahalle’nin cadde ve sokakları ilaçla yıkandı

temizlik ekipleri, Koronavirüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm ana cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini aralıksız gerçekleştiriyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Yenimahalle’nin cadde ve sokakları ilaçla yıkandı

Koronavirüsün görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve yoğun temasın olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, tüm ilçe de bulvarlar ve caddelerde yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. İlaçlı ve sabunlu su kullanarak 4 tanker ve 20'den fazla personelle ilçe genelinde aralıksız yıkama ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Yenimahalle genelinde ana caddeler ve sokaklarda sürekli ilaçlı yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMAMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Yenimahalle'de koronavirüsüne karşı yürütülen temizlik ve dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana bütün birimlerimizi seferber ederek, aralıksız olarak dezenfekte ve ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın yoğun kullandığı ve temasın fazla olduğu noktaların yanında kamu hizmet binaları, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi birçok alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Cadde ve sokaklarda da ayrıca yetkili birimlerimiz yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın da bu süreçte evlerinden çıkmaması ve temizlik kurallarına dikkat etmesi büyük önem ifade ediyor" dedi.

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Yenimahalle’nin cadde ve sokakları ilaçla yıkandı
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