Büyükşehir şirketinde bu da oldu

Belplas şirketle hiçbir bağı olmayan Müteahhit Adnan Yılmaz'a her türlü alım, satım, sözleşme imza yetkisi veren vekaletname verdi. Yılmaz bu vekaletle kendisine ait AD inşaat'la sözleşme imzaladı. BELPLAS tesis kurup sermaye aktaracak, Adnan Yılmaz ve sözleşme ortakları bu imkanlarla para kazanacak. Adnan Yılmaz bu vekaletle kendi şirketiyle BELPLAS arasında sözleşme imzaladı. Şirketle hiç bir bağı olmayan Yılmaz'a BELPLAS'ın tüm yetkileri verildi. AK Partili Fatih Ünal, "Büyükşehir Belediye İştiraki Şirketler, usulsüzlükler ve adrese teslim ihalelerle anılmaya başladılar" dedi. Murat Köse ise hukuki yola başvuracaklarını söyledi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ortaya çıkması ve sosyal medya hesaplarında vekalet evraklarının yayınlanması üzerine Büyükşehir basını sosyal medya hesabından BELPLAS ile ilgili olayı anlatan açıklama yayınladı. Skandal açıklamada, "Şirketimizin bir kişiye vekalet verdiği ve o kişinin bu vekaletle usülsüz şekilde kendi firmasına iş verdiği iddia edilmiştir. Bahsedilen kişiye danışmanlık yapması ve kamudaki işleri takip etmesi amacıyla 06/09/2019 tarihinde vekalet verilmiş olup, iddia edilen iş sözleşmesinin BELPLAS A.Ş. ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Vekalet 27/01/2020 tarihinde noterden iptal edilmiştir. Aynı şahsın danışmanlığı da 20/02/2020 tarihinde sonlandırılmıştır"ifadeleri ile vekalet verildiği ve vekaletin geri alındığı kabul edildi. Yayınlanan itiraf niteliğindeki açıklama kaldırıldı.



YANITLANMASI GEREKEN SORULAR



Noter belgesinde bahsedilen, Adnan Yılmaz ile BELPLAS A.Ş. arasında yapılan danışmanlık sözleşmelerinin kamuoyuna açıklandı mı?

AD İnşaat ile diğer kişiler arasında yapılan ortaklık belgesinde açıkça ifade edilen, AD İnşaat ile BELPLAS A.Ş. arasında yapılan sözleşmenin kamuoyuna açıklandı mı? v Adnan Yılmaz'a vekalet verilen tarih ile vekalete son verilen tarih arasında bu vekalet ile hangi iş ve işlemlerin yapıldı?

Adnan Yılmaz'a verilen vekalet ile mali olarak ne kadar aylık bedel ile anlaşma yapıldığı ve süresi içinde ne kadarlık ödeme yapıldı?

Adnan Yılmaz'a verilen yetki ile imzaladığı başka sözleşmeler var mı?

Eğer Adnan Yılmaz'ın imzaladığı sözleşme varsa, azil tarihinden itibaren bu sözleşmeler devam ediyor mu?

Günü kurtaran çalışmalarla belediyecilik yapılmaz

BÜYÜKŞEHIR Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın liyakata bakmadan atamış olduğu genel müdürler ve yönetim kurullarından oluşan Büyükşehir Belediye İştiraki Şirketler, usulsüzlükler ve adrese teslim ihalelerle anılmaya başladılar. Mansur Yavaş belediyeyi ve şirketleri yönetemiyor maalesef. Algı ve günü kurtaran çalışmalar yapmakla belediyecilik yapılamaz" dedi. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, konuyla ilgilendiğini ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Köse, "Mesele çok açık. BELPLAS şirketi çok usülsüz bir iş yapıyor. Usulsüz bir şekilde vekalet veremez. Her türlü yönetim zafiyeti var" dedi. Büyükşehir'e bağlı BELPLAS A.Ş.'nin Adnan Yılmaz isimli bir kişiye geniş yetkiler içeren bir vekâletname verdiği, bu kişinin de bu vekâletname ile kendi şirketiyle sözleşme yaparak iş aldığı yönünde iddialar üzerine konu ile ilgili bazı soruları kamuoyu adına sormak isteyen Köse, "Bayram Terzi tarafından, BELPLAS A.Ş. adına 6 Eylül 2019'da Adnan Yılmaz isimli kişiye bir vekâletname verdiği, hem yapılan basın açıklamasından hem de noter belgesinden anlaşılmaktadır. Verilen vekâletnamede, tüm resmi dairelerde iş takibi yapmaya, yapılan danışmanlık sözleşmeleri sonuncunda yapılacak iş ve işlemleri yapmaya, biyosidal bakteri tarım ilaçları ile ilgili her türlü patent işlerini yapmaya yetki verildiği anlaşılmaktadır. Noter belgesine göre, BELPLAS A.Ş. ile hiçbir hukuki ilgisi olmayan Yılmaz'a önemli bir yetkilendirme yaptığı ve çok güvendiği anlaşılmaktadır. 15 Eylül 2019'da, Adnan Yılmaz'ın Belplas A.Ş. ile yapmış olduğu sözleşmelere dayanarak kendisine ait şirketin de içinde yer aldığı ve sosyal medyada yayınlanan bir ortaklık sözleşmesi imzaladığı görülmektedir. BELPLAS A.Ş.'nin vekili olarak iş ve işlemler yapan Adnan Yılmaz nasıl olur da yine kendi şirketinin de içinde bulunduğu bir ortaklık sözleşmesi yapabilir ve bu ortaklık sözleşmesinin konusu BELPLAS A.Ş. olabilir? Büyükşehir'in ivedilikle kamuoyunu aydınlatmasını istiyoruz" dedi.