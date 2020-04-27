Milli badmintoncu ilki başarmanın peşinde

EMRE Lale, olimpiyatlara katılan ilk erkek Türk badmintoncu olmayı amaçlıyor: "Adımı tarihe yazdırmak istiyorum" Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına erkeklerde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Emre Lale, çalışmalarına evinde devam ediyor. Hazırlıklarına ara vermeyen milli badmintoncu Emre Lale, bu süreçte formda kalabilmek için evinin terasında çalışmalarını gerçekleştiriyor. BAHÇE BÜYÜK ŞANS OLDU

Karantina sürecinin herkesi çok kötü etkilediğini söyleyen Emre Lale, "Müstakil bir evimiz var. O yüzden biraz şanslıyım. Bahçemiz ve terasımız biraz geniş, orada antrenmanlarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

ERTELEME DOĞRU KARAR

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmesine ilişkin "Çok yerinde bir karar oldu. Dünyaca virüsle savaştığımız süreçte antrenmanlarımızı devam ettirip psikolojimizi üst seviyede tutmamız imkansızdı. Badminton branşında olimpaytlara katılan erkek sporcumuz yok. Bunu başarıp adımı tarihe yazdırmak istiyorum"dedi.



"ALTYAPIMIZ İYİ AMA…"

"19 yaşına kadar çok iyi olduğumuzu ama büyükler kategorisinde sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun da belli başlı sebepleri var. Alt yaş gruplarına bakılırsa Türkiye, Avrupa'da oldukça iyi, dünyada da söz sahibi. Umarım gençlerdeki bu başarılarımızı büyüklere de yansıtabiliriz. Bunun için neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde araştırılmalı."