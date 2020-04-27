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Satrançta online antrenör eğitimi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Satrançta online antrenör eğitimi
TÜRKIYE Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Seminerini online düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri online yapılmaya devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak. Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek.
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Satrançta online antrenör eğitimi
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