“Sincan’da Ramazan Akşamları” beğeni topladı

Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında haneleri şenlendirdi. KONTV ekranlarında Necip Karakaya'nın eşsiz sunumuyla "Sincan'da Ramazan Akşamları" programı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuk oldu. Necip Karakaya ile Ramazan özel programı KONTV'den canlı yayınla evlere konuk oldu. Ramazan ayı boyunca her akşam 21.30'da birbirinden önemli konu ve konuklar KONTV, www.sincan.bel.tr ve Sincan Belediyesinin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Program ilk bölümüyle seyircileri ekrana kilitledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Başkan Ercan ve Necip Karakaya doyumsuz bir sohbeti evlerinize taşıdı. Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Başkan Ercan, "Sincan bir Anadolu şehri. Metropol ilçe, yarım milyonun üzerinde nüfusa sahip olsa da Sincan, Anadolu'nun sıcak kasabalarında görmeye alıştığımız sıcaklığını hala muhafaza ediyor. Bütün Sincanlı kardeşlerimiz Ramazan'ı coşkuyla, dayanışmayla, birliktelik ruhuyla yaşar" dedi.