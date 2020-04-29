Hayat hakemlikten ibaret değil

FIFA kokartlı Ankara Bölgesi Yardımcı
hakemi Serkan Olguncan
ailesiyle birlikte evlerinin kapısını SABAH Ankara
'ya açtı. Tecrübeli hakem, hem korona günlerini, hem ailesini nasıl vakit geçirdiğini hem de film olabilecek hakemliğe başlama kariyerini anlattı.
Bize kendinizden bahseder misiniz?
1979 Ankara doğumluyum. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
, futbol ihtisas mezunuyum. 11 yıl amatör kulüplerde futbol oynadım. 2011 yılında evlendim ve 2 kızım var.
Hakemliğe nasıl başladınız?
Hakemliğe başlama şeklim çok ilginç oldu aslında. Üniversite döneminde okul arkadaşlarımın bir kısmı futbol hakemliği yapıyordu ve bir kısmı da yeni başlamıştı. Üniversitedeki sevdiğim hocalardan biri olan Sürhat Müniroğlu
da o dönem FIFA yardımcı hakemiydi. Aklımda futbol hakemi olmakla ilgili hiçbir düşünce yoktu. Hatta arkadaşlarıma "O kadar insan küfür ederken, bu işi nasıl yapabiliyorsunuz" diye sormuştum."
BU İŞi NASIL YAPIYORLAR DİYORDUM
2002 yılında Ümitköy
'de oturuyordum ve şehir merkezine biraz uzak bir yer olduğu için toplu taşıma sıkıntılıydı. Bir gün okula giderken durakta tek başına bekleyen birisini gördüm ve durup şehir merkezine kadar bırakabileceğimi söyleyip onu arabama aldım. Sohbet esnasında kendisinin o dönemin il hakem kurulunda görevli olan Celal Mutlu olduğunu öğrendim. Bana hakemliğe başlamam konusunda çok ısrar etti. Daha sonra üniversitedeki hocam Sürhat Müniroğlu
ile konuştum ve bana 'Serkan
senden bu yaştan sonra futbolcu falan olmaz ama hakemlikte çok iyi yerlere gelebilirsin' demesi üzerine 2002 yılında Düzce
'de açılan hakemlik kursuna katılıp aday hakemlik sertifikamı aldım. 2004 yılında klasman yardımcı hakemi, 2006'da klasman hakemi, 2008 yılında ise üst klasman yardımcı hakemliğine yükseldim. 2017 yılında ise FIFA
yardımcı hakemi oldum.
AİLE ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞIYORDUM
Ticaretle uğraşıyorsunuz, yaptığınız işten biraz bahseder misiniz?
1997'den beri ticaretle uğraşıyorum. Ufak bir aile şirketimiz var, uyarı ve tehlike levhaları, özel araç plaka ve plakalıkları, kişiye özel aksesuar ürünleri ve evcil hayvanlara yönelik kişiselleştirilmiş ürünler imal ediyoruz. Yaşanan süreçten dolayı sadece online satış yapmaktayız ve evden çalışıyorum.
Süreci siz de herkes gibi evde geçiriyorsunuz. Ailenizle bu kadar vakit geçirmiş miydiniz?
Ailem ile tatil dönemleri dahil bu kadar uzun süre beraber zaman geçirmemiştik. Evden çıkarken sürekli bana yöneltilen 'Baba hadi oyun oynayalım mı ' sorusuna artık hadi oynayalım diyebiliyorum.
HER ZAMAN ERKEN KALKARIM
Evde neler yapıyorsunuz? Eşinize yardım ediyor musunuz?
Genellikle evin ilk uyananı ben oluyorum. Güne erken başlamayı seviyorum. Bu nedenle tatil bile olsa her sabah 7'de kalkarım. Kahvaltı ve ev halkının uyandırılma görevi her zaman bendedir. Evde bulunduğum sürece eşime her konuda yardım ediyorum. Erkeklerin korkulu rüyası elektrikli süpürgeden, çamaşır asmaya kadar.
SÜRECİN FAYDALARI DA VAR
Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sürecin en büyük getirisi her zaman
işlerimizi ve zamanımız olmadığını bahane
ederek az vakit ayırdığımız ailemizle geçirdiğimiz kaliteli zaman oldu.
Sürecin
bize öğrettiği diğer konu ise bağışıklık sistemimizi
güçlü tutabilmek için beslenmemizin
ne kadar önemli olduğuydu. Biz ailecek yediklerimize çok önem veriyoruz, mümkün olduğunca sebze ağırlıklı beslenip şekerden uzak kalıyoruz
.
HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTIM
Mesleğinizde kendinizi nerede görüyorsunuz?
Hakemlik hayatıma 2002
yılında başladım. Süper Lig
'de 12. yılım. Şu an yardımcı hakem olarak ulaşabileceğim iyi bir noktada olduğumu düşünüyorum. Hobi
olarak ve tesadüflerle başladığımız bu yol ilerleyen dönemlerde hobi olmaktan çıktı ve çok daha fazla zaman ayırmamız gereken öncelikli işimiz haline geldi. Bulunduğum konumun farkındayım ve işimi daha iyi yapabilmek için özveriyle çalışıp öğrenmeye devam etmem gerektiğini düşünüyorum.
HEP DAHA İLERİSİ AMA ADIM ADIM
Planladığınız ya da hedeflediğiniz bir şey var mı?
Kendime ulaşılma ihtimali daha yüksek, gerçekçi hedefler belirlerim. Hakemliğe başladığımda ilk hedefim klasman hakemi olabilmekti ve bu hedefime ulaştıktan sonra yeni hedefim Süper Lig
olmuştu. Süper Lig
e çıktığımda kariyerim için en büyük hedef olan FIFA yardımcı
hakemi olmayı başardım.
KIZLARDAN ZOR SORU: NEDEN EVDESİN BABA!
Kızlarınız 'Neden evdesin baba' diye soruyorlar mı? Durumdan memnunlar mı?
Koronavirüs nedir sorusuna cevap ne verdiniz?
Süreci ilk günden itibaren onlara
anlattığımız için neden evde olduğuma
dair bir soru sormuyorlar.
Sürekli evde oyun oynayıp bizimle
etkinlik yaptıkları için durumdan
memnunlar ama yaz tatili ilgili
olarak ileriye dönük net plan yapamadığımızdan
dolayı yavaş yavaş
hoşnutsuzluklar başladı.
SERKAN OLGUNCANLA KISA KISA
Süreç bitince ilk yapacağım şey: Aile büyüklerimizle özlem gidermek olacak.
Mutfakla aram iyidir. Kahvaltıdan sorumlu kişi benimdir, balık, et, köfte tarzı çok fazla detay gerektirmeyen yemekleri de yaparım.
Yeni başlayan hakemlere mesaj
: Kendilerine ulaşabilecekleri hedefler koysunlar. Antrenmanların, kendileri için olduğunun farkına varsınlar. İngilizcelerini geliştirsinler. En önemlisi hayatın hakemlikten ibaret olmadığını unutmasınlar.
TFF'DEN GÖNDERİLEN PROGRAMLA ÇALIŞIYORUM
"Oturduğum sitede ufak bir koşu parkurumuz ve spor aletleri var. Sabah erken saatlerde bazen burada bazen de evde bize gönderilen antrenman programlarını uyguluyorum. Federasyonumuz bünyesindeki antrenman sorumlularımız her hafta düzenli olarak program ve egzersiz videoları yolluyorlar. Bu süreci en az hasarla atlatmak için elimimden geleni yapıyorum."