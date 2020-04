Hayat hakemlikten ibaret değil

hakemiailesiyle birlikte evlerinin kapısını'ya açtı. Tecrübeli hakem, hem korona günlerini, hem ailesini nasıl vakit geçirdiğini hem de film olabilecek hakemliğe başlama kariyerini anlattı.1979 Ankara doğumluyum., futbol ihtisas mezunuyum. 11 yıl amatör kulüplerde futbol oynadım. 2011 yılında evlendim ve 2 kızım var.Hakemliğe başlama şeklim çok ilginç oldu aslında. Üniversite döneminde okul arkadaşlarımın bir kısmı futbol hakemliği yapıyordu ve bir kısmı da yeni başlamıştı. Üniversitedeki sevdiğim hocalardan biri olanda o dönem FIFA yardımcı hakemiydi. Aklımda futbol hakemi olmakla ilgili hiçbir düşünce yoktu. Hatta arkadaşlarıma "O kadar insan küfür ederken, bu işi nasıl yapabiliyorsunuz" diye sormuştum."2002 yılında'de oturuyordum ve şehir merkezine biraz uzak bir yer olduğu için toplu taşıma sıkıntılıydı. Bir gün okula giderken durakta tek başına bekleyen birisini gördüm ve durup şehir merkezine kadar bırakabileceğimi söyleyip onu arabama aldım. Sohbet esnasında kendisinin o dönemin il hakem kurulunda görevli olan Celal Mutlu olduğunu öğrendim. Bana hakemliğe başlamam konusunda çok ısrar etti. Daha sonra üniversitedeki hocam Sürhatile konuştum ve bana 'senden bu yaştan sonra futbolcu falan olmaz ama hakemlikte çok iyi yerlere gelebilirsin' demesi üzerine 2002 yılında'de açılan hakemlik kursuna katılıp aday hakemlik sertifikamı aldım. 2004 yılında klasman yardımcı hakemi, 2006'da klasman hakemi, 2008 yılında ise üst klasman yardımcı hakemliğine yükseldim. 2017 yılında iseyardımcı hakemi oldum.1997'den beri ticaretle uğraşıyorum. Ufak bir aile şirketimiz var, uyarı ve tehlike levhaları, özel araç plaka ve plakalıkları, kişiye özel aksesuar ürünleri ve evcil hayvanlara yönelik kişiselleştirilmiş ürünler imal ediyoruz. Yaşanan süreçten dolayı sadece online satış yapmaktayız ve evden çalışıyorum.Ailem ile tatil dönemleri dahil bu kadar uzun süre beraber zaman geçirmemiştik. Evden çıkarken sürekli bana yöneltilen 'Baba hadi oyun oynayalım mı ' sorusuna artık hadi oynayalım diyebiliyorum.Genellikle evin ilk uyananı ben oluyorum. Güne erken başlamayı seviyorum. Bu nedenle tatil bile olsa her sabah 7'de kalkarım. Kahvaltı ve ev halkının uyandırılma görevi her zaman bendedir. Evde bulunduğum sürece eşime her konuda yardım ediyorum. Erkeklerin korkulu rüyası elektrikli süpürgeden, çamaşır asmaya kadar.Bu sürecin en büyük getirisi her zamanişlerimizi ve zamanımız olmadığını bahaneederek az vakit ayırdığımızSürecinbize öğrettiği diğer konu ise bağışıklık sistemimizigüçlü tutabilmek için beslenmemizinne kadar önemli olduğuydu.Hakemlik hayatımayılında başladım.'de 12. yılım. Şu an yardımcı hakem olarak ulaşabileceğim iyi bir noktada olduğumu düşünüyorum.olarak ve tesadüflerle başladığımız bu yol ilerleyen dönemlerde hobi olmaktan çıktı ve çok daha fazla zaman ayırmamız gereken öncelikli işimiz haline geldi. Bulunduğum konumun farkındayım ve işimi daha iyi yapabilmek için özveriyle çalışıp öğrenmeye devam etmem gerektiğini düşünüyorum.Kendime ulaşılma ihtimali daha yüksek, gerçekçi hedefler belirlerim. Hakemliğe başladığımda ilk hedefim klasman hakemi olabilmekti ve bu hedefime ulaştıktan sonra yeni hedefimolmuştu.e çıktığımda kariyerim için en büyük hedef olanhakemi olmayı başardım.Süreci ilk günden itibaren onlaraanlattığımız için neden evde olduğumadair bir soru sormuyorlar.Sürekli evde oyun oynayıp bizimleetkinlik yaptıkları için durumdanmemnunlar ama yaz tatili ilgiliolarak ileriye dönük net plan yapamadığımızdandolayı yavaş yavaşhoşnutsuzluklar başladı.Süreç bitince ilk yapacağım şey: Aile büyüklerimizle özlem gidermek olacak.Mutfakla aram iyidir. Kahvaltıdan sorumlu kişi benimdir, balık, et, köfte tarzı çok fazla detay gerektirmeyen yemekleri de yaparım.: Kendilerine ulaşabilecekleri hedefler koysunlar. Antrenmanların, kendileri için olduğunun farkına varsınlar. İngilizcelerini geliştirsinler. En önemlisi hayatın hakemlikten ibaret olmadığını unutmasınlar."Oturduğum sitede ufak bir koşu parkurumuz ve spor aletleri var. Sabah erken saatlerde bazen burada bazen de evde bize gönderilen antrenman programlarını uyguluyorum. Federasyonumuz bünyesindeki antrenman sorumlularımız her hafta düzenli olarak program ve egzersiz videoları yolluyorlar. Bu süreci en az hasarla atlatmak için elimimden geleni yapıyorum."