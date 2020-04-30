Kahramankazan’da sıcak yemek hizmeti

KAHRAMANKAZANBelediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmayı sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların ayağına kadar götürdüğü yemekleri kendilerine ikram ediyor. Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırarak devam ettiriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri, vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Ekipler sıcak yemekleri burada ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediyor. Ekipler yine bu süreçte evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep etmesi doğrultusunda kendilerine ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında da bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca, ziyaret ettikleri vatandaşlara hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması yasak olan ile ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar memnuniyetlerini, "Belediyemizden ve Başkanımız Serhat Oğuz'dan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.