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Ankaralılar Derneği’nden ramazan yardımı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Ankaralılar Derneği’nden ramazan yardımı
ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Ramazan Ayı nedeniyle gıda yardımı yapıldı. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Ayı nedeniyle dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunduklarını belirtti. Yaman, tüm ülkeyi saran Coronavirüs salgını nedeniyle, zor durumda olan ailelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek "Öncelikle bu mübarek aylar hatırına salgının bir an önce tüm dünyada yok olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Biliyoruz ki, salgın nedeniyle bir çok insan bu ayda yardım yapmak istese de, yapamıyor. Dışarı çıkamıyor, iftar veremiyor" diye konuştu.
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Ankaralılar Derneği’nden ramazan yardımı
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