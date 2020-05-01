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’dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
ATO’dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi
ANKARA Ticaret Odası (ATO) bütün imkanlarını seferber ederek 100 bin TL üst limitle hayata geçirdiği ve 1 milyar 200 milyon liralık kaynak imkanı sağladığı Nefes Kredisi'nin ardından, bu krediden yararlanamayan şahıs kuruluşları için, Halk Bankası ile işbirliği yaparak 25 bin TL kredi ve 25 bin TL KOBİ Kartı'ndan oluşan 'Can Suyu' kredisini hayata geçirdi. ATO üyelerine güzel haberi, ATO'nun video konferansla yapılan Meclis Toplantısı'na katılan Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan verdi. Arslan, küçük işletmeler için hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye aldıklarını belirterek, "Yıllık satış hasılatı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak uygulamayı devreye alıyoruz. 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL de ticari Paraf Kart'ı KOBİ'lerimize sunuyoruz" dedi. İşe Devam Desteği- Küçük İşletme Can Suyu desteği olan bu kredinin Kredi Garanti Fonu kefaletinde olacağını kaydetti.

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ATO’dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi
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