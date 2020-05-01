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merdivenlerinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu
ALTINDAĞ 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin Osman Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay, önceki gün Ulus Meydanı'nda bulunan 100'üncü yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşının merdevinlerinde bir erkeğin oturur halde hareketsiz durduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ceset üzerinde kimlik tespiti için inceleme yaptı. Cesedin, Osman Y.'e ait olduğu belirlendi.
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Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu
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