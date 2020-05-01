Garibanın maaşına da göz diktiler

bağlı ANFA şirketi güvenlik personelinden zorla para toplamaya başladı. Ve gönüllü bağış diye isimlendirildi. Bunu tüm personele yayarak 30 bin kişiden isteneceği bildiridi. İddiaya göre çalışanlara bu durumu mesaj yoluyla ileten şirket, "Koronavirüs nedeniyle maaşlarınızın bir kısmından fedakarlık etmeye, bağışta bulunmaya davet ediyoruz" denildi ve ihtiyaç sahiplerinin IBAN numarasına yatırılacağı belirtildi. "Yardım kampanyaları başlattık, Ankaralıların yanındayız" diyen, her fırsatta bir sektöre yardım elini uzatmış gibi yapan Büyükşehir'in yardım kaynağı ortaya çıktı. Büyükşehir'e bağlı ANFA şirketlerde çalışan güvenlik görevlilerine gönderilen mesajla maaşlarından fedakarlık ederek bağışta bulunmaları talep edildi. Mesajda ise şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer mesai arkadaşlarım, Bizler burada şirketlerimizle birlikte 30 bin kişilik bir ekibiz. Hepimiz çalışanız. Hepimizin işvereni Ankara'dır, Ankaralılardır. Onlar hem velinimetimizdir, hem de evlerimize götürdüğümüz ekmeğin sebebidir. Koronavirüsünün yol açtığı küresel salgın yüzünden ekmeğinden olan, kepenk indiren, işsiz kalan, yardıma muhtaç hale gelen hemşerilerimiz oldu. Onbinlerce Ankaralı kardeşimiz dara düştü. Çalışan olarak Ankara'ya ve Ankaralılara karşı sorumluluğumuz var. Onları bu zor günde yalnız bırakamayız. Onlara sahip çıkarak aslında işverenimize sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, sizleri maaşlarınızın bir kısmından fedakarlık etmeye, bağışta bulunmaya ve muhtaç vatandaşlarımıza yetişmeye davet ediyoruz. Gün kardeşlik, dayanışma, gerçek işverenimize sahip çıkma günü. İyiliği bulaştırma adına Ankara'da ve Türkiye'de bir tarih yazılıyor. Gelin bu tarihe ortak olun."