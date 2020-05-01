Hayali şirkete ihale ve yetki verdiler

Büyükşehir şirketlerindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten BELPLAS şirketi, şirketle hiçbir bağı olmayan müteahhit Adnan Yılmaz'a her türlü alım, satım, sözleşme imza yetkisi veren vekâletname verdi. Yılmaz bu vekâletle ile kendisine ait AD İnşaat'la (aslında böyle bir şirket yok) sözleşme imzaladı. BELPLAS bu sayede tesis kurup sermaye aktaracak, Adnan Yılmaz ve sözleşme ortakları bu imkânlarla para kazanacaktı. Adnan Yılmaz bu vekâletle kendi şirketiyle BELPLAS arasında sözleşme imzaladı. Şirketle hiç bir bağı olmayan Yılmaz'a, BELPLAS'ın tüm yetkileri verildi. Yaşanan olayın ortaya çıkması ve sosyal medya hesaplarında vekâlet evraklarının yayınlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından BELPLAS ile ilgili olayı anlatan açıklama yayınladı. Fakat açıklama daha sonra hemen kaldırıldı.

ŞİRKET ADRESİ BOŞ ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendine yakın medya gruplarına "Adnan Yılmaz AD İnşaat bizden ihale aldı, iptal ettik" diye haber yaptırdı. SABAH Gazetesi olarak AD İnşaat şirketinin internetteki adresine gittik fakat adres Yaşamkent TOKİ bloklarındaki apartman daireleri çıktı. AD İnşaat'ın tabela şirketi olduğu anlaşıldı. Verilen şirket adresinde de böyle bir şirket olmadığı görüldü. Peki soruyoruz, olmayan şirkete hangi yeterlilik ve belgeyle ihale verildi?



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

HABERI manşetimize taşıdıktan sonra önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, konunun şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri açısından Büyükşehir Belediyesi'nin konu hakkında bazı sorulara cevap verilmesini isterken Adnan Yılmaz ve Adnan Demirci hakkında suç duyurusunda bulundu.