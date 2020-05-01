Pursaklar’da ramazan davulcuları iş başında

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadelede Ramazan'da uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında Pursaklar Belediyesi, Ramazan Davulcularını belirledi. İlçede geleneğin yaşatılması amacıyla sahur vaktinin geleneksel habercileri, Pursaklar'ın dört bir yanına dağıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle birlikte evlere ve apartmanlara girmeleri yasaklanan davulcular, bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak. İlk sahur gecesi ile birlikte görevlerine başlayan davulcuların söyledikleri manilerle ve davul sesleriyle uyanan vatandaşlar ise sahur için sofra hazırlıklarını yaptı. Ramazan davulcusunun bir gelenek olduğunu belirten vatandaşlar; "Ramazan ayında sahurlarda çocuklarımız balkona çıkıp davulcuları izliyorlar. Bizde çocukluğumuzda davul seslerini duymayı dört gözle beklerdik. Bu geleneğin sürdürülmesinden son derece mutluyuz" dediler.

'GELENEĞIMIZ DEVAM EDECEK'

Pursaklar'da bu yılda geleneğin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ramazan ayının bereketini ve huzurunu idrak ettiğimiz bu günlerde, koronavirüsün geleneksel Ramazan kültürümüzü engellemesine izin vermeyerek tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizi sahura kaldırmak üzere davulcularımızı görevlendirdik. Davulculuk kültürünü yaşatmaktan yanayız ve bu yıl da bu gelenegimiz devam edecek. Ramazan-ı Şerif ayını en iyi şekilde idrak ederek, inşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Her sene olduğu gibi Cenab-ı Allah bu sene de orucumuzu hakkıyla tutmayı nasip etsin" dedi.