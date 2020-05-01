Yenimahalle’den 7/24 maske üretimi

Belediyesi, dünyayı sarsan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de artış göstermesi sonrasında, vatandaşların yoğun ihtiyaç hissettiği maske sorununa çözüm üretiyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde maske üretim çalışmasını inceledi. Yaşar, "Ülkemizi sarsan ve binlerce vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Yenimahalle için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde kurulan maske üretim atölyesi; kamu kurumlarına dahil olmak üzere, dolmuşlar, taksi durakları, halk otobüsü son durakları gibi birçok noktaya vatandaşın kullanımı için bırakılan günlük 5 bin maske üretiyor.