Başkan Yaşar 1 Mayıs’ı kutladı

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, emekçi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Onuru ile çalışan ve üretime katkı sunan tüm çalışanların bayramını kutlayan Yaşar, "Ülke olarak zorlu bir süreç yaşadığımız bu dönemde, koronavirüsü nedeniyle gece gündüz demeden çalışan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.Binlerce insanın salgın yüzünden hayatını kaybettiği üzücü bir süreci birlikte yaşıyoruz. Bu süreç hepimize, ihtiyacı olan ailelere yardım ulaştıran, cadde ve sokakları ilaçlayarak yıkayan, virüsün yayılmasını engellemek için gece gündüz çalışan temizlik işçilerimizin ve bunun yanında bir can daha kurtarmak için çalışan tüm sağlık emekçilerimizin değerini bir kez daha hatırlatıyor"